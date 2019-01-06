تعاون بين دبي أوبرا مع أبل ميوزك لإطلاق تطبيق مخصص لها

ستستضيف صفحة أوبرا دبي مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل المختارة، من خلال عرض أفضل برنامج من أوبرا دبي

أعلنت أوبرا دبي، أول مسرح للفنون المسرحية متعددة الأغراض في الإمارات عن شراكة جديدة مع خدمة Apple Music Inc بشكل متوازٍ مع إطلاق تطبيق مخصص لأوبرا دبي.

وستستضيف صفحة أوبرا دبي مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل المختارة، من خلال عرض أفضل برنامج من أوبرا دبي، بما في ذلك الموسيقى الكلاسيكية والباليه والمسرح الموسيقي والبوب والروك والموسيقى العالمية.

ويقدم تطبيق أوبرا دبي الجديد للمستخدمين مجموعة من التجارب، ويمكّنهم من حجز تذاكر للمنتجات الحالية والقادمة، وإجراء حجوزات لتناول الطعام في مطعم شون كونولي في أوبرا دبي، بالإضافة إلى العديد من الميزات القيمة المضافة لرعاة دبي الحاليين.

وبالإضافة إلى الاتصال بمنصات الشبكات الاجتماعية، يمكن للتطبيق إرسال إشعارات تحتوي على المعلومات ذات الصلة، بحسب موقع broadwayworld.

وتتعاون دبي للأوبرا مع مبادرة “Today at Apple”، وهي مبادرة في متجر أبل لتقديم أحداث تثقيفية وثقافية منتظمة للعملاء بدون أي تكلفة. وستقدم المبادرة الجديدة التي تحمل عنوان “سلسلة فنون الأداء” جلسات خاصة ومحادثات مع فنانين ومبتكرين خلال هذه الشراكة.

وعلق جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي في أوبرا دبي قائلاً: “أنا متحمس جدًا للإعلان عن هذه الشراكة مع Apple Music، مما يسمح لأوبرا دبي بالاستمرار في تأسيس نفسها كمقصد ثقافي ومركز ترفيهي حي للمنطقة. نعمل معاً لاستضافة أفضل الفنانين وأفضل الأعمال من كل نوع للترفيه عن الجمهور واستخدام التكنولوجيا لمساعدتنا في بناء جمهور أقوى لأفضل موسيقى من جميع أنحاء العالم”.

لمعرفة المزيد حول كيفية الاشتراك في Apple Music والاستماع إلى قوائم تشغيل أوبرا دبي، يمكن زيارةapplemusic.com/dubaiopera

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