تعاون سعودي سوداني لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحث وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي مع سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر، آليات وسبل معالجة الاستثمارات السعودية في السودان، وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاحتياجات العاجلة لدعم الموسم الزراعي المقدمة من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البدوي عقب لقاء جمعه بسفير الرياض في الخرطوم أمس، إن حكومته تتطلع لدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لآفاق أرحب، مشيراً إلى الدعم المقدم من المملكة العربية للسودان في الأوقات الحرجة.

وكشف البدوي عن اتفاق لعقد اجتماع لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتوضيح الخطط الاستثمارية لحكومة السودان للاستثمار والمستثمرين السعوديين.

كما بحث الوزير الاحتياجات السودانية العاجلة، المتعلقة بالموسم الزراعي التي تعهدت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها للسودان، وأضاف: «السودان يرغب في زيادة التعاون بين البلدين وتعزيز علاقتهما الاقتصادية ومنحها أولوية».

وبحسب البدوي، فإن الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق قفزة تنموية نوعية خلال العام الجاري، تعطى خلالها ميزانية التنمية أولوية كبيرة، وتتضمن طرح مشروعات استثمارية للقطاع الخاص السعودي.

من جانبه قال السفير السعودي علي بن حسن جعفر، إن حكومة المملكة تتطلع للتعرف على الاحتياجات والمساعدات العاجلة للحكومة السودانية، داعيا لحل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية.

وأوضح السفير أن القطاع الخاص السعودي يرغب في الدخول في المشاريع المطروحة للاستثمار في السودان، وزيادة التبادل السلعي بين البلدين، ودخول المنتجات السودانية للأسواق السعودية والخليجية.