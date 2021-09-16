تعاون سعودي عراقي لتسريع التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر

قرر مسؤولون سعوديون وعراقيون بعد نقاش جرى بينهم الأربعاء، على وضع منفذ جديدة عرعر الحدودي بين البلدين،والعمل على تسريع إجراءات النقل وعمليات التبادل التجاري ، وذلك بعد قيام الطرفين بزيارة مشتركة للمنفذ.

حيث التقى حافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المهندس سهيل أبانمي، ورئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، في المنفذ، بوفد عراقي، برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وجرى النقاش بين الطرفين حول مواجهة التحديات وطرق معالجتها، وتعزيز العمل والتعاون في الجانب الاقتصادي بين العراق والسعودية.

منفذ جديدة عرعر

يربط بين العراق والسعودية منفذ جديدة عرعر وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين البلدين،وتم إعادة فتح منفذ جديدة عرعر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث كان امتداداً للتعاون المشترك الذي يجمع البلدين من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

أهداف مجلس التنسيق السعودي العراقي: