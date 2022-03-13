تعرفوا على قيمة ثروة الرئيس الأوكراني وممتلكاته.. من بينها أسطول سيارات

برز اسم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشكل كبير في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الحرب الروسية على بلاده التي بدأت منذ فترة وما زالت مستمرة.

ثروة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأنواع سياراته

استحوذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بسبب الحرب الروسية وبدأ الجمهور بالكشف عن الكثير من المعلومات التي تتعلق به من بينها المعلومات الشخصية خاصة فيما يتعلق بثروته والسيارات التي يملكها.

بحسب بعض التقارير فإن ثروة الرئيس الأوكراني تصل قيمتها الى ما يقارب الـ 596 مليون دولار امريكي، ويملك الرئيس الأوكراني عدد من السيارات الفارهة، بالإضافة إلى 3 طائرات خاصة، و ما يقارب الـ 5 يخوت فاخرة، كما يبلغ دخله السنوي حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

ونتعرف في هذا التقرير على عدد سيارات الرئيس الأوكراني وأنواعها وأسعارها:

مرسيدس بنز الفئة- G

كشفت بعض المصادر أن الرئيس الأوكراني كان قد اشترى في الفترة الأخيرة سيارة مرسيدس بنز الفئة- G والتي يصل سعرها إلى ما يقارب الـ 370 ألف دولار أمريكي.

تسلا Model S

يمتلك الرئيس الأوكراني سيارة تسلا S والتي يبلغ سعرها أكثر من 100000 دولار أمريكي.

جاكوار XF

ومن بين سيارات الرئيس الأوكراني سيارة جاكوار XF وتبلغ قيمتها ما يقارب الـ 125 ألف دولار أمريكي.

أودي Q2

ومن بين السيارات الفارهة التي يملكها سيارة اودي من نوع Q2 وتبلغ قيمتها 80 ألف دولار أمريكي.



BMW X7

وكشف بعض المصادر المقربة من الرئيس الأوكراني أن سيارته المفضلة هي بي إم دبليو X7 التي يبلغ سعرها ما يقارب الـ 150 ألف دولار أمريكي.

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني كان يعمل في التمثيل وتخصص في مجال الكوميديا بشكل خاص، وقدم مسلسل عن شاب يعمل في مهنة التدريس، أصبح عن طريق الصدفة رئيس لأوكرانيا، وحمل المسلسل اسم "خادم الشعب".

وتداولت العديد من المواقع الإخبارية في الفترة الماضية أنباء عن تهافت العديد من القنوات لشراء عرض هذا المسلسل من بينها منصة نتفليكس العالمية، وذلك بعد اهتمام الناس حول العالم بالعمل.