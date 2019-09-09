تعرف على أرخص الدول لاستئجار سيارة سياحية في العالم

كشف تحليل لثمانية ملايين حجز سنوياً عن أرخص الدول لاستئجار السيارات خلال موسم الذروة الصيفي.

وتعد إسبانيا من بين أفضل 10 بلدان، حيث يبلغ متوسط الأسعار حوالي 30 دولاراً في اليوم، وفقاً للإحصائيات التي أجرتها بوابة رينتال كارز على الإنترنت.

أما في فرنسا، فيبلغ متوسط ​​تكلفة استئجار السيارات الاقتصادية حوالي 48 دولاراً في اليوم. في حين تبلغ الأسعار في سلوفاكيا (25 دولاراً) وجنوب إفريقيا (28 دولاراً) وسلوفينيا (28.7 دولاراً) وجزيرة مان (29 دولاراً)، وهي أرخص بشكل هامشي عندما يتعلق الأمر باستئجار سيارة في المتوسط ​​يومياً، وفقًا لموقع مقارنة تأجير السيارات.

وفيما يلي أرخص 10 دول لاستئجار سيارة سياحية في العالم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- سلوفاكيا 25.6 دولاراً (سيارة اقتصادية 20.44 دولاراً)

2- جنوب أفريقيا 28 دولاراً (سيارة اقتصادية 16.5 دولاراً)

3- سلوفينيا 28.7 دولاراً (سيارة اقتصادية 22.2 دولاراً)

4- جزيرة مان 29 دولاراً (سيارة اقتصادية 28 دولاراً)

5- إسبانيا 29.4 دولاراً (سيارة اقتصادية 20.8 دولاراً)

6- جمهورية التشيك 29.7 دولاراً (سيارة اقتصادية 21.3 دولاراً)

7- بولندا 30.3 دولاراً (سيارة اقتصادية 25.6 دولاراً)

8- البرازيل 30.8 دولاراً (سيارة اقتصادية 20.7 دولاراً)

9- نيوزلندا 32 دولاراً (سيارة اقتصادية 20.2 دولاراً)

10- رومانيا 32 دولاراً (سيارة اقتصادية 27.2 دولاراً).