تعرف على أسطول سيارات ويل سميث.. وأسعارهم

تصدر اسم النجم العالمي ويل سميث الترند في الساعات الماضية بسبب الصفعة الشهيرة التي وجهها للنجم كريس روك في حفل الأوسكار 2022 دفاعًا عن زوجته.

وعلى صعيد مختلف وبعيدًا عن الأوسكار والفن، حقق النجم العالمي ثروة كبيرة بسبب أعماله وأدواره المميزة، وحرص ويل سميث على امتلاك عدد من السيارات الفخمة جدًا التي تعبر عن شخصيته وحرصه الشديد على امتلاك اسطول سيارات خاص به ونستعرضها في هذا المقال.

سيارات ويل سميث ومواصفاتها واسعارها

سيارة رولز رويس جوست

واحدة من أبرز السيارات المعروفة بفخامتها، وهي سيارة باهظة الثمن، وتتميز بسرعتها التي تبلغ 250 كم / الساعة ويبلغ سعرها ما يقارب الـ 320.000 دولار.

كما تتميز هذه السيارة بـ محرك بنزين V12 سعة 6.75 لتر يولد 563 حصانًا من القوة القصوى و 850 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيارة مايباخ 57S

تتميز هذه السيارة الفخمة جدًا بتصميمها الداخلي من الجلد المميز الذي يمنحها فخامة وتميز، بدأ انتاج هذه الفئة في عام 2002 وتوقف إنتاجها في عام 2012، يبلغ سعر هذه السيارة ما يقارب الـ 417402 دولارًا.

سيارة فورد موستانج موديل 1965

تتميز هذه السيارة المميزة بوجود محرك 289-CID V-8 بقوة تصل إلى 271 حصاناً، وتعتبر ارخص سيارة في قائمة اسطول النجم العالمي ويصل سعرها الى 2427 دولارًا أمريكيًا.

سيارة BMW I8

تتميز هذه السيارة الرياضية بمحرك غاز ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ومحركات كهربائية لتوليد 368 حصانًا و 0-60 في 4.4 ثانية فقط.

تبلغ قيمة هذه السيارة الرياضية المميزة ما يقارب الـ 147500 دولار أمريكي.

سيارة بنتلي أزور

وهي من أبرز السيارات الفخمة من الداخل والخارج والتي تعتبر من السيارات الباهظة ويبلغ سعرها ما يقارب الـ 190،000 دولار، وقد تكون الأغلى سعرًا في اسطول ويل سميث.

سيارة كاديلاك إسكاليد ESV

تتميز بمحرك بمحرك Vortex V8 سعة 5.3 لتر LM7 ينتج 420 محركًا و 460 رطلاً من القوة، تبلغ قيمة هذه السيارة التي تجمع بين الجمال والأداء القوي ما يقارب الـ 76195 دولارًا أمريكيًا.