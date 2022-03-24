أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022 وأسعارها

تفضل العائلات امتلاك سيارات كبيرة واقتصادية توفر الكثير من المزايا للعائلة في التنقل ويمكن إطلاق اسم "سيارة عائلية" عليها، وعادة ما يحرص رب الأسرة على شراء سيارة كبيرة تتسع لعدد أفراد أسرته على ان تكون اقتصادية من ناحية قطع الغيار والبنزين، وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل سيارات عائلية خاصة في دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص.

أفضل سيارات عائلية في السعودية لعام 2022 وميزاتها:

سيارة Haval H6 2022

تتمتع بتصميم داخلي مميز، وشكل خارجي رائع، مع الكثير من التقنيات المتطورة

مدعومة بتقنية المحرك المتقدمة

محرك FWD و AWD 2.0 لتر 4N20 Turbo رباعي الأسطوانات

7 سرعات

ناقل الحركة DCT.

السعر: من 76.000 إلى 94.000 ريال سعودي.

سيارة Hyundai Palisade

ثلاثة صفوف من المقاعد

تتسع لـ 8 ركاب

محرك سعة 3.8 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي.

تحقيق 0-100 كم / ساعة 7.7 ثانية

8 سرعات أوتوماتيكية مع وضع النقل اليدوي.

السعر: 151.000 ريال سعودي

سيارة Subaru Forester

5 مقاعد

مزودة بمحرك بوكسر موثوق لمدة 50 عامًا

محرك 2.0 لتر V4 يعمل بالبنزين،

نظام نقل حركة أوتوماتيكي.

السعر: 130.000 ريال سعودي.

سيارة Chevrolet Traverse 2022

7 مقاعد

تتوفر بـ 5 أنواع مختلفة في السعودية

محرك 3.5 لتر V6 بقوة 310 حصان

سرعتها القصوى 200 كم / ساعة وتصل إلى 0-100 كم / ساعة في 7.3 ثانية.

سيارة Mazda CX-9

7 مقاعد

5 أشكال مختلفة.

محرك قياسي SKYACTIV 4 سلندر 2.5 لتر

محرك تربو بضغط ديناميكي

السعر: من 144.000 إلى 180.000 ريال سعودي.

سيارة Toyota Fortuner VX3 4×4 2022

7 مقاعد

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

دفع رباعي بدوام جزئي مع علبة نقل (HI / LOW)

نظام قفل تفاضلي خلفي.

استهلاك الوقود 9.6 كلم / لتر في المدينة.

عجلة من سبائك 18 بوصة

حجم الإطارات 265 / 60R18

السعر: 168.245 ريال سعودي

سيارة Ford Explorer 2022

محرك V6 Direct Injection Ti-VCT EcoBoost I-4 بقوة 318 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي RWD 10

سيارة Mitsubishi Pajero 2022

7 مقاعد

تقنية 4wD

محرك 3.5 لتر V6. يولد 189 حصاناً

ناقل حركة 5 سرعات AT Tiptronic

السعر: من 145.000 إلى 153.000 ريال سعودي.

سيارة Nissan Patrol 2022

محرك V6 سعة 4.0 لتر ينتج 275 حصانًا

محرك V8 سعة 5.6 لتر ينتج 400 حصان

السعر: من 178.000 إلى 402.000 ريال سعودي.

سيارة Toyota Land Cruiser 2022

7 مقاعد

بنية جسم صلبة وصلبة

محرك قوي

أنظمة دفع رباعي متطورة

محركات فعالة بدلاً من V8، مما ينتج المزيد من القوة مع أنواع المحركات V6

السعر: من 263.120 الى 405.605 ريال سعودي.