تعرف على أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 27 أبريل 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 27 أبريل استقراراً في مستهل تعاملات اليوم، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

جاء ذلك الاستقرار تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,002.08 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في الاردن اليوم لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.68 دينار أردني، بما يُعادل 64.37 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.87 دينار أردني، ما يُعادل 59.00 دولار.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 39.97 دينار، بما يُعادل 56.32 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.26 دينار أردني، بما يُعادل 48.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 26.65 دينار أردني، ما يُعادل 37.55 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 27 أبريل في الأردن عند 1,420.74 دينار أردني، بما يُعادل 2,002.08 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 27 أبريل عند 45,677.82 دينار أردني، ما يُعادل 64,368.32 دولار.

سعر ليرة الذهب في الأردن

جاء سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الخميس عند 319.74 دينار أردني، ما يُعادل 450.56 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.