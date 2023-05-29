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تعرف على أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 29 مايو 2023

تاريخ النشر: 29 أيّار / مايو 2023 - 06:16
أسعار الذهب اليوم في العراق
أسعار الذهب اليوم في العراق

سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق، الاثنين 29 مايو، استقرار مؤقت في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع ارتفاع الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,947.33 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,119.27 دينار عراقي، ما يُعادل 62.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 26 مايو، في العراق عند 75,276.00 دينار عراقي، ما يُعادل 57.39 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,854.36 دينار عراقي، ما يُعادل 54.78 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 61,589.45 دينار عراقي، ما يُعادل 46.96 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,902.91 دينار عراقي، بما يُعادل 36.52 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,554,196.68 دينار عراقي، بما يُعادل 1,947.33 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 26 مايو في العراق عند 82,119,268.89 دينار عراقي، بما يُعادل 62,608.07 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 574,834.88 دينار عراقي، أي ما يُعادل 438.24 دولار.

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