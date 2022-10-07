تعرف على أسعار الذهب اليوم في دبي الجمعة 7 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الذهب اليوم في دبي الجمعة 7 أكتوبر 2022، انخفاض نسبي مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 202.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 55.05 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 185.34 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.46 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي

جاءت أسعار الذهب اليوم في دبي (عيار 21) الجمعة 7 أكتوبر بحولي 176.91 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.17 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 151.64 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 14 بحوالي 117.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.11 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 7 أكتوبر: 6287.98 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1711.95 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في دبي عند 1417 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 385.80 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 7 أكتوبر: 202430 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 55113 دولار.