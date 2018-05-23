تعرف على أسعار و فئات هوندا سيفيك 2018 في السعودية

هوندا سيفيك 2018

كما عودناكم على إعطائكم جولة على وكالات السيارات و عرض لكم أسعارهم و مواصفاتهم والفئات المتوفرة لدى الوكلاء في السعودية, نقدم لكم اليوم تفاصيل وأسعار هوندا سيفيك 2018.

حصلت سيفيك في جيلها الجديد على تصميم شبيه جدا بالنسخة الإختبارية, ولكن مع بعض التغييرات البسيطة. حيث حصلت على مصابيح أمامية وخلفية LED اختيارية مع توفّر الانوار النهارية الـ LED بشكل قياسي, وشبك أمامي كبير مع تصميم حاد و إنسيابي, مع تصميم منخفض للجهة الخلفية لاعطائها مظهرا رياضياً.

أما بالنسبة للمحركات, فستحصل السيارة على محركين أساسيين الأول محرك 4 سلندر VTEC جديد بالتيربو سعة 1.5 لتر بقوة 173 حصان, والمحرك الثاني 4 سلندر سعة 2.0 لتر i-VTEC, ولكن في الجيل الجديد ارتفعت قوته بمقدار 15 حصان ليولد 158 حصان. يتوفّر الأخير بناقل حركة يدوي من 6 سرعات, او ناقل حركة CVT. اما محرك التيربو الجديد, فلن يتوفّر الا بناقل حركة CVT خاص به مميّز عن الأخر.

من ناحية فئات و أسعار هوندا سيفيك لدى شركة عبد الله هاشم وكيل هوندا في السعودية, فهي كالتالي:

سيفيك Lxi 2.0 بسعر 69,000 ريال

سيفيك Lxspi 1.6 بسعر 74,900 ريال

أما عن الضمان, فيأتي بسنتين أو 50 ألف كم أيهما يأتي أولا.

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