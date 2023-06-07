تعرف على أشهر أنماط الشموع الخاصة بالعملات الرقمية

البوابة - أحدثت العملات الرقمية ثورة في العالم المالي، فهي وفرت فرصًا مثيرة للاهتمام للمتداولين والمستثمرين. تعتبر الشموع أداة أساسية يستخدمها عشاق العملات الرقمية لتحليل حركات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة حسب أنماط تلك الشموع. توفر هذه الأنماط رؤى قيمة حول مشاعر السوق ويمكن أن تساعد في توقع حركات الأسعار المستقبلية. في هذه المقالة، سنقدم لك معلومات مفصلة عن أشهر أنماط الشموع الخاصة بالعملات المشفرة ونرشدك حول كيفية تفسيرها بشكل فعال.

1. فهم رسوم الشموع:

قبل تعريف الأنماط المحددة، من المهم أن نفهم أساسيات رسوم الشموع. تمثل كل شمعة فترة زمنية معينة، مثل دقيقة واحدة أو ساعة واحدة أو يوم واحد. تتكون الشموع من جسم وشموع جانبية (أو ظلال). يمثل الجسم الأسعار في الافتتاح والإغلاق، في حين توضح الشموع الجانبية أعلى وأدنى الأسعار خلال تلك الفترة الزمنية.

2. الأنماط الصاعدة:

أ) المطرقة:

نمط المطرقة هو إشارة صاعدة تظهر في نهاية اتجاه هابط. يتكون من جسم صغير في الجزء العلوي من الشمعة، مع شمعة سفلية طويلة. يشير هذا النمط إلى أن المشترين قد دخلوا السوق ودفعوا السعر للأعلى بعد فترة من ضغط البيع.

ب) تغطية صاعدة:

نمط التغطية الصاعدة يحدث عندما تلي شمعة هابطة صغيرة شمعة صاعدة أكبر. تغطي الشمعة الصاعدة الشمعة السابقة بالكامل، مما يشير إلى تحول مشاعر السوق من الاستياء إلى التفاؤل. يوحي هذا النمط بانعكاس اتجاه محتمل ويمكن أن يكون إشارة قوية للشراء.

ج) النجمة الصباحية:

نمط النجمة الصباحية هو تشكيلة مكونة من ثلاث شموع. يبدأ بشمعة هابطة كبيرة، تليها شمعة صغيرة بنطاق أدنى، وينتهي بشمعة صاعدة كبيرة. يشير نمط النجمة الصباحية إلى احتمالية انعكاس من اتجاه هابط إلى صاعد، حيث تمثل الشمعة المتوسطة فترة من عدم اليقين أو التردد.

3. الأنماط الهابطة:

أ) النجمة المتساقطة:

نمط النجمة المتساقطة هو إشارة هابطة للانعكاس تظهر في نهاية اتجاه صاعد. يتكون من جسم صغير في الجزء السفلي من الشمعة، مع شمعة علوية طويلة. يشير هذا النمط إلى أن البائعين قد دخلوا السوق ودفعوا السعر للأسفل بعد فترة من الضغط الشرائي.

ب) تغطية هابطة:

نمط التغطية الهابطة هو عكس التغطية الصاعدة. يحدث عندما تلي شمعة صاعدة صغيرة شمعة هابطة أكبر تغطي الشمعة السابقة بالكامل. يشير النمط التغطية الهابطة إلى احتمالية انعكاس اتجاه من صاعد إلى هابط ويمكن أن يكون إشارة قوية للبيع.

ج) النجمة المسائية:

مشابهة لنمط النجمة الصباحية، يتكون نمط النجمة المسائية من ثلاث شموع. يبدأ بشمعة صاعدة كبيرة، تليها شمعة صغيرة بنطاق أعلى، وينتهي بشمعة هابطة كبيرة. يشير نمط النجمة المسائية إلى احتمالية انعكاس من اتجاه صاعد إلى هابط، حيث تمثل الشمعة المتوسطة فترة من عدم اليقين أو التردد.

4. الأنماط المستمرة:

أ) العلم الصاعد:

نمط العلم الصاعد هو فترة توقف مؤقتة أو فترة تجميع تحدث بعد زيادة حادة في السعر. يتكون من خطوط اتجاه متوازية، حيث يمثل العلم القطبة الأولية والعلم يعمل كمرحلة تجميع. يشير النمط إلى أن السعر من المحتمل أن يستمر في حركته الصاعدة بمجرد اختفاء العلم.

ب) العلم الهابط:

نمط العلم الهابط هو العكس من العلم الصاعد ويحدث بعد هبوط كبير في السعر. يتكون أيضًا من خطوط اتجاه متوازية، حيث يمثل العلم القطبة الأولية والعلم يعمل كمرحلة تجميع. يشير النمط إلى أن السعر من المحتمل أن يستمر في حركته الهابطة بمجرد اختفاء العلم.

أنماط الشموع هي أدوات قوية يمكنها تعزيز فهمك لديناميات السوق ومساعدتك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في عالم العملات الرقمية. من خلال تعلم قراءة وتفسير أنماط الشموع الأكثر شيوعًا مثل المطارق وأنماط التغطية والنجوم المتساقطة والنجوم الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى أنماط العلم، يمكنك الحصول على ميزة كبيرة في تحليل حركات الأسعار وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة أو المتواصلة.

تذكر أنه يجب عدم الاعتماد على أنماط الشموع بشكل منفرد، ولكن يجب رؤيتها بالتزامن مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي. من خلال الممارسة الدورية والتوجه الحذر، يمكنك بناء أساس قوي لقراءة واستخدام أنماط الشموع بفعالية. مع تمنياتنا بتداول موفق وأن تسلط تفسيرات الشموع الضوء على طريق للاستثمارات المربحة!