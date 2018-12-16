تعرف على اتجاهات السفر لسكان الإمارات في 2019؟

من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين في دولة الإمارات الذين يسافرون إلى وجهات عالمية جديدة في عام 2019

من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين في دولة الإمارات الذين يسافرون إلى وجهات عالمية جديدة في عام 2019، حسب خبراء السفر.

وأوضحت روكسانا نيكولسكو، مديرة العلامة التجارية في “ويجو” أن الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، إلى جانب جاذبية المساحات الخضراء الخصبة، قد استحوذت على اهتمامات السكان، في حين أن السياسات الحكومية والتأشيرات المواتية تسهل خطط السفر.

وشهد سوق السفر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، زيادة في الحجوزات من الإمارات إلى أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدد متزايد من الرحلات الجوية المباشرة وأقوى شبكة اتصال. وقالت نيكولسكو إن من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل.

وأضافت “تم الإعلان مؤخرًا أن جواز سفر الإمارات أصبح في المرتبة الأولى على مستوى العالم؛ وبالتالي، فإننا نتوقع زيادة الطلب على السفر في عام 2019. مع بعض أفضل شركات الطيران في العالم وغيرها من شركات الطيران المحلية منخفضة التكاليف التي تزيد من عملياتها، يستفيد سكان الإمارات من الاتصالات المباشرة عبر شبكة واسعة من الوجهات الدولية”.

وأصبحت وجهات أوروبا الشرقية من أكثر الوجهات شعبية في المنطقة، إلى جانب غيرها من المدن الشعبية في الخليج وبعض المدن الأخرى في جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، قالت نيكولسكو إن المزيد من المسافرين ينحرفون عن حجز الفنادق المعتادة في تخطيط رحلاتهم. “تكتسب أماكن الإقامة البديلة المزيد والمزيد من الشعبية، ونحن نشهد نفس الاتجاه لعام 2019.”

وفيما يتعلق بالرحلات الجوية، فإن بعض أكثر الدول التي تم البحث عنها في عام 2018 وفقاً كانت الهند ومصر والأردن وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وتركيا وتايلاند وماليزيا، بحسب خليج تايمز.

وقالت ديبا راجيش، مدير المبيعات وتطوير الأعمال في كوزمو ترافيل، إنه في الوقت الذي تستمر فيه دبي في السيطرة على قطاع العطل الخارجية في المنطقة، فإن جورجيا وباكو تبرزان كوجهتين رئيسيتين لسكان دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً.

وأضاف “اكتسبت أذربيجان حركة مرورية كبيرة حيث بدأت بتقديم تأشيرات وصول / عبر الإنترنت لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت دول مثل روسيا وأرمينيا وصربيا وبلغراد وأوكرانيا زيادة في أعداد المسافرين، بسبب تخفيف قواعد التأشيرة لجوازات السفر الهندية”.

وقال راجيش إنه في عام 2019، ستواصل الوجهات في منطقة كومنولث الدول المستقلة، ولا سيما باكو الأذربيجانية، اكتساب شعبية بين المصطافين. كما ستثير وجها أخرى مثل صربيا وبلغراد وبراغ أيضا اهتمام العملاء أثناء بحثهم عن وجهات جديدة.

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