تعرف على اسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 5 ديسمبر 2022

شهدت اسعار الذهب اليوم في العراق، الاثنين 5 ديسمبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع ارتفاع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,805.71 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

اسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 84,455.55 دينار عراقي، ما يُعادل 58.05 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 5 ديسمبر في العراق عند 77,417.58 دينار عراقي، ما يُعادل 53.22 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73,898.60 دينار عراقي، ما يُعادل 50.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 63,341.66 دينار عراقي، ما يُعادل 43.54 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,265.73 دينار عراقي، بما يُعادل 33.87 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,227.77 دينار عراقي، ما يُعادل 29.03 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,626,863.05 دينار عراقي، بما يُعادل 1,805.71 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 5 ديسمبر في العراق عند 84,455,545.20 دينار عراقي، بما يُعادل 58,054.88 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 891,188.82 دينار عراقي، أي ما يُعادل 406.4 دولار.