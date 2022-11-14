تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 14 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، الاثنين 14 نوفمبر أمام الليرة في مستهل التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

صعدت أسعار صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5220 ليرة للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار عند 5260 ليرة.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5383 ليرة للشراء، و 5429 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

صعد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في سوريا عند 1386 ليرة للشراء، و 1400 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

كما صعد سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1419 ليرة للشراء، و 1432 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16958 ليرة للشراء، مقابل 17113 ليرة للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

استقر سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 212 ليرة للشراء، و 215 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الاثنين 14 نوفمبر

جاء سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 279 ليرة سورية للشراء، و 283 ليرة سورية للبيع.