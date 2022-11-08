تعرف على سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 8 نوفمبر مقابل الليرة مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا (السوق السوداء)

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع مطلع التعاملات الصباحية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل 5170 ليرة للشراء، مقابل سعر 5210 ليرة للبيع.

سعر الدولار الرسمي اليوم في سوريا

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

يُذكر أنه خلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم العالمي بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 5159 ليرة للشراء، و 5204 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في سوريا عند 1375 ليرة للشراء، و 1388 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1405 ليرة للشراء، و 1419 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

كما جاء سعر صرف الدينار الكويتي في سوريا اليوم عند مستوى 16669 ليرة للشراء، مقابل 16823 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري في سوريا اليوم عند مستوى 211 ليرة للشراء، و 214 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

وجاء سعر الليرة التركية في سوريا اليوم عند 276 ليرة سورية للشراء، و 280 ليرة سورية للبيع.