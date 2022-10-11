تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار مع ترقب الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، فبعد أن فقدت العملة المحلية 35 قرشاً في فترة لا تتجاوز شهراً، عادت مرة أخرى إلى حالة الاستقرار والهدوء النسبي أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في مصر داخل البنك المركزي عند 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) حيث استقر عند مستوى صرف 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع.

ترقب وخوف من أزمة الدولار في مصر

تُعاني أسواق المال المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الخوف والترقب خاصةً من قبل المستهلكين، حيث من المتوقع أن يواصل التضخم الاقتصادي في مصر مساره المتصاعد في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمعيشة، مع تراجع القوة الشرائية للجنيه.