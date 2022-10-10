تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات الصباحية الاثنين 10 أكتوبر 2022 في البنك المركزي المصري عند مستوى صرف 63.22 جنيه للشراء، مقابل 63.55 جنيه للبيع،وذلك عقب أن شهد تراجع ملحوظ في نهاية تعاملات أمس الأحد بمقدار 9 قروش للبيع و قرشين للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف 61.02 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.47 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 61.05 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.47 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك سايب اليوم عند مستوى 63.13 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.54 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 62.41 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.58 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى صرف 62.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.53 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف 61.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 63.55 جنيهاً مصرياً للبيع.