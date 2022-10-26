تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 26 أكتوبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 26 أكتوبر، حيث سجل ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1650.41 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.63 دينار أردني، بما يُعادل 53.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.49 دينار أردني، ما يُعادل 48.65 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.92 دينار، بما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.22 دينار أردني، بما يُعادل 39.80 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء عند 21.95 دينار أردني، ما يُعادل 30.96 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في الأردن عند 1170.14 دينار أردني، بما يُعادل 1650.41 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

وصل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 26 أكتوبر عند 37704 دينار أردني، ما يُعادل 53180 دولار.