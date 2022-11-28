تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 28 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 28 نوفمبر، استقراراً خلال التعاملات الصباحية متأثراً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,751.02 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.91 دينار أردني، بما يُعادل 56.30 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.59 دينار أردني، ما يُعادل 51.61 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الاثنين عند 34.93 دينار، بما يُعادل 49.26 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

وجاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.94 دينار أردني، بما يُعادل 42.22 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الاثنين عند 23.28 دينار أردني، ما يُعادل 32.84 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر في الأردن عند 1,241.48 دينار أردني، بما يُعادل 1,751.02 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 28 نوفمبر عند 39,914.48 دينار أردني، ما يُعادل 56,296.56 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 279.40 دينار أردني، ما يُعادل 394.08 دولار.

ويحذر مجلس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جميع الأخوة المواطنين من خطورة الانجرار وراء العروض الوهمية للذهب والمجوهرات لا سيّما خلال القترة الحالية، مؤكدين بأن هذه العروض هي عمليات غش وخداع ولا تحتمل أية هدايا أو خصومات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.