تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 22 نوفمبر، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية مدفوعاً بارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,745.15 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 39.78 دينار أردني، بما يُعادل 56.11 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 36.46 دينار أردني، ما يُعادل 51.43 دولار.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 34.81 دينار، بما يُعادل 49.09 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

وصل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 29.83 دينار أردني، بما يُعادل 42.08 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 23.20 دينار أردني، ما يُعادل 32.73 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الأردن عند 1,237.29 دينار أردني، بما يُعادل 1,745.15 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند 39,779.77 دينار أردني، ما يُعادل 56,107.83 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 278.46 دينار أردني، ما يُعادل 392.72 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.