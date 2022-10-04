تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 4 أكتوبر، استقرار نسبي مع بداية التعاملات المبكرة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الاردن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 38.79 دينار أردني، بما يُعادل 54.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 35.56 دينار أردني، ما يُعادل 50.15 دولار.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن بحوالى 33.94 دينار، بما يُعادل 47.87 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الاردن

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 29.09 دينار أردني، بما يُعادل 41.03 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الأردن

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 22.63 دينار أردني، ما يُعادل 31.91 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الاردن

جاء سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن بحوالى 1206 دينار أردني، بما يُعادل 1701 دولار.

سعر كيلو الذهب في الاردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر عند 38791 دينار أردني، ما يُعادل 54707 دولار