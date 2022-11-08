تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 8 نوفمبر، على تراجع تعاملات أمس تناسباً مع انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1669.45 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 38.06 دينار أردني، بما يُعادل 53.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 34.89 دينار أردني، ما يُعادل 49.21 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 33.30 دينار، بما يُعادل 46.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 28.55 دينار أردني، بما يُعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 22.20 دينار أردني، ما يُعادل 31.31 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في الأردن عند 1183.67 دينار أردني، بما يُعادل 1669.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

بلغ سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر عند 38193 دينار أردني، ما يُعادل 53868 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.