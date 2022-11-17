تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 17 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 17 نوفمبر، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1763.35 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 40.20 دينار أردني، بما يُعادل 57.69 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 36.85 دينار أردني، ما يُعادل 51.97 دولار.

أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 في الأردن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 35.17 دينار، بما يُعادل 49.61 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.15 دينار أردني، بما يُعادل 42.52 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس عند 23.45 دينار أردني، ما يُعادل 33.07 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 17 نوفمبر في الأردن عند 1,250.21 دينار أردني، بما يُعادل 1,763.35 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 17 نوفمبر عند 40,195.15 دينار أردني، ما يُعادل 56,692.98 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 281.37 دينار أردني، ما يُعادل 396.88 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.