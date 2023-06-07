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تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 7 يونيو 2023

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 06:39
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

سجلت أسعار الذهب اليوم في العراق، الأربعاء 7 يونيو، ارتفاع نسبي في مستهل جلسات التداول على الرغم مع هبوط الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,960.02 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,526.22 دينار عراقي، ما يُعادل 63.02 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 7 يونيو، في العراق عند 75,949.03 دينار عراقي، ما يُعادل 57.76 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,210.44 دينار عراقي، ما يُعادل 55.14 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في العراق عند 61,894.66 دينار عراقي، ما يُعادل 47.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,140.29 دينار عراقي، بما يُعادل 36.76 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,566,854.21 دينار عراقي، بما يُعادل 1,960.02 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 7 يونيو في العراق عند 82,526,217.63 دينار عراقي، بما يُعادل 63,016.06 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في العراق عند 577,683.52 دينار عراقي، أي ما يُعادل 441.12 دولار.

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