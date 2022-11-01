تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 1 نوفمبر، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، عقب تراجع أمس متأثراً بسعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1633.99 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 76708.07 دينار عراقي، ما يُعادل 52.54 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في العراق عند 70315.73 دينار عراقي، ما يُعادل 48.16 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في العراق

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67119.56 دينار عراقي، ما يُعادل 45.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 57531.05 دينار عراقي، ما يُعادل 39.40 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44746.37 دينار عراقي، بما يُعادل 30.65 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2385620.92 دينار عراقي، بما يُعادل 1633.99 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في العراق عند 76750932 دينار عراقي، بما يُعادل 52569 دولار.