تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 22 نوفمبر، ثباتاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، والتي كانت أغلقت على التراجع، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,743.86 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,619.24 دينار عراقي، ما يُعادل 56.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في العراق عند 74,817.63 دينار عراقي، ما يُعادل 51.39 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,416.83 دينار عراقي، ما يُعادل 49.06 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 61,214.43 دينار عراقي، ما يُعادل 42.05 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,611.22 دينار عراقي، بما يُعادل 32.71 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 40,809.62 دينار عراقي، ما يُعادل 28.03 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,538,643.88 دينار عراقي، بما يُعادل 1,743.86 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في العراق عند 81,619,235.13 دينار عراقي، بما يُعادل 56,066.36 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 571,334.65 دينار عراقي، أي ما يُعادل 392.48 دولار.