تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 29 نوفمبر، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، عقب انخفاض طفيف سجله أمس، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,754.07 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 83,178.02 دينار عراقي، ما يُعادل 56.39 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في العراق عند 76,246.51 دينار عراقي، ما يُعادل 51.70 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,780.76 دينار عراقي، ما يُعادل 49.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 62,383.51 دينار عراقي، ما يُعادل 42.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,520.51 دينار عراقي، بما يُعادل 32.90 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,589.01 دينار عراقي، ما يُعادل 28.20 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,587,127.41 دينار عراقي، بما يُعادل 1,754.07 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في العراق عند 83,178,015.66 دينار عراقي، بما يُعادل 56,394.62 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 582,246.11 دينار عراقي، أي ما يُعادل 394.8 دولار.