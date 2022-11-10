تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 10 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 10 نوفمبر، استقراراً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية أمس عند مستوى 1709.40 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 80210.51 دينار عراقي، ما يُعادل 54.96 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 10 نوفمبر في العراق عند 73526.31 دينار عراقي، ما يُعادل 50.38 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70184.20 دينار عراقي، ما يُعادل 48.09 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 60157.89 دينار عراقي، ما يُعادل 41.22 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 46789.47 دينار عراقي، بما يُعادل 32.06 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في العراق

بينما جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 40105.26 دينار عراقي، ما يُعادل 27.48 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2949547.01 دينار عراقي، بما يُعادل 1709.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 9 نوفمبر في العراق عند 80115174 دينار عراقي، بما يُعادل 54855 دولار.