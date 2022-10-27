تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 27 أكتوبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 27 أكتوبر، صعود نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1664.64 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77691.65 دينار عراقي، ما يُعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 27 أكتوبر في العراق عند 71217.34 دينار عراقي، ما يُعادل 49.06 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67980.19 دينار عراقي، ما يُعادل 46.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 58268.74 دينار عراقي، ما يُعادل 40.14 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45320.13 دينار عراقي، بما يُعادل 31.22 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2416210.28 دينار عراقي، بما يُعادل 1664.64 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر في العراق عند 78262572 دينار عراقي، بما يُعادل 53605 دولار.