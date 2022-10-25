تعرف على سعر الذهب اليوم في الكويت الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الكويت، الثلاثاء 25 أكتوبر انخفاض طفيف في مستهل التعاملات الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية حيث سجل 1650.27 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) لجميع أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت عند 16.47 دينار كويتي، بما يُعادل 53.06 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في الكويت

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت عند 15.10 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 48.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر عند 14.41 دينار كويتي، بما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الكويت

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت عند 12.35 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 39.80 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في الكويت عند 9.61 دينار كويتي، بما يُعادل 31.95 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر عن 512.19 دينار كويتي، بما يُعادل 1650.27 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت

سجل سعر سبيكة الذهب حجم 1 كيلو اليوم الثلاثاء في الكويت عند 16473 دينار كويتي، بما يُعادل 53068 دولار.