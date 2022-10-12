تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 12 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع تباين أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1665.42 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.69 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.55 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.30 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.09 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 12 أكتوبر عند 172.11 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.86 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.52 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.16 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 114.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.24 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر: 6117.11 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1665.42 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في دبي عند 1378 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 375.29 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر: 196913 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53611 دولار.