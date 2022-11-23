تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 23 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 23 نوفمبر 2022، انخفاضاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,734.62 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 204.85 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 55.77 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 187.78 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.12 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 23 نوفمبر عند 179.24 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 153.63 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.83 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 119.49 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 102.42 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 27.88 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر : 6,371.44 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,734.62 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر : 204,846.40 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 55,769.29 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في دبي

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,433.92 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 390.4 دولار.