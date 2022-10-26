تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 26 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 26 أكتوبر 2022 ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الإماراتية بالتناسب مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1650.41 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 194.92 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.07 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.65 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 26 أكتوبر عند 170.55 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.80 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.70 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.96 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر: 6061.91 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1650.41 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في دبي عند 1367 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 372.27 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 25 أكتوبر: 195336 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53180 دولار.