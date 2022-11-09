تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 9 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 9 نوفمبر 2022 ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1709.40 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 201.89 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.96 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 185.07 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.38 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 9 نوفمبر عند 176.65 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.09 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 151.42 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.22 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 117.77 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.06 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر : 6278.80 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1709.40 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر : 202355 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 55093 دولار.