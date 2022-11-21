تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 21 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 21 نوفمبر 2022، انخفاض مؤقت مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,746.00 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 206.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.14 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 189.01 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.46 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 21 نوفمبر عند 180.42 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 154.64 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.10 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 120.28 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.75 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 103.09 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.07 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الاثنين 21 نوفمبر : 6,413.23 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,746.00 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 21 نوفمبر : 206,189.98 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,135.16 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في دبي

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,443.33 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 392.96 دولار.