تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 24 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 24 أكتوبر 2022 انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، بالتناسب مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1653.90 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 195.34 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.18 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 179.06 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.75 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات الاثنين 24 أكتوبر عند 170.92 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.02 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 24 أكتوبر: 6074.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1653.90 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في دبي عند 1371 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 373.39 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 24 أكتوبر: 195921 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53341 دولار.