تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 4 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 4 نوفمبر 2022 ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية بالتناسب مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجل العقود الآجلة عند مستوى 1647.45 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 194.57 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.97 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.36 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.56 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الجمعة 4 نوفمبر عند 170.25 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.35 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 145.93 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.73 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 113.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.90 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الجمعة 4 نوفمبر : 6051.24 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1647.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 4 نوفمبر : 192714 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52466 دولار.