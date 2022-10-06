تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 6 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 6 أكتوبر 2022، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في دبي

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 203.75 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 55.42 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 186.61 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي (عيار 21) الخميس 6 أكتوبر بحولي 178.13 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

وبلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 152.68 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.57 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وجاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 14 بحوالي 118.75 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.33 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب بيع في الإمارات اليوم الخميس 6 أكتوبر: 6331.13 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1723.69 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في دبي عند 1420 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 386.65 دولار.

اسعار كيلو الذهب في الإمارات

وجاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 6 أكتوبر: 202877 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 55235 دولار.