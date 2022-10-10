تعرف على سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 10 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 10 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع تراجع الذهب في البورصة العالمية عند 1688.90 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

جاء سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 136444.43 ليرة، بما يُعادل (54.31 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 125074.06 ليرة، ما يُعادل (49.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 119388.87 ليرة للبيع، مقابل 47.52 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 102333.32 ليرة، بما يُعادل مقابل (40.73 دولار)

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في سوريا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4243421.72 ليرة سورية، ما يُعادل (1688.90 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الاثنين 10 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر في سوريا عند 959147 ليرة سورية، بما يُعادل (381.75 دولار).