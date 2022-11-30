تعرف على سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 30 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 30 نوفمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، عقب تراجعه بشكل طفيف خلال تعاملات أمس، بالتناسب مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,753.48 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.70 ريال عماني ما يُعادل 56.38 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 19.90 ريال عماني، ما يُعادل 51.68 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 18.99 ريال عماني، ما يُعادل 49.33 دولار.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.28 ريال عماني، ما يُعادل 42.28 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.66 ريال عماني، ما يُعادل 32.89 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.85 ريال عماني، ما يُعادل 28.19 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في سلطنة عمان عند 675.08 ريال عماني، بما يُعادل 1,753.48 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر عند 21,704.31 ريال عماني، ما يُعادل 56,375.65 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 151.93 ريال عماني، أي ما يُعادل 394.64 دولار.