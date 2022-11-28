تعرف على سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 28 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في عمان الاثنين 28 نوفمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,749.08 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.76 ريال عماني ما يُعادل 56.42 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 19.94 ريال عماني، ما يُعادل 51.55 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.04 ريال عماني، ما يُعادل 49.21 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.32 ريال عماني، ما يُعادل 42.18 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.69 ريال عماني، ما يُعادل 32.80 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.88 ريال عماني، ما يُعادل 28.12 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في عمان

وصل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر في سلطنة عمان عند 676.75 ريال عماني، بما يُعادل 1,749.17 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الاثنين 28 نوفمبر عند 21,758.00 ريال عماني، ما يُعادل 56,237.08 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 152.31 ريال عماني، أي ما يُعادل 393.68 دولار.