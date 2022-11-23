تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 23 نوفمبر انخفاضاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,736.23 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 84,711.68 ليرة لبنانية، بما يُعادل (55.82 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 77,652.37 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.17 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74,122.72 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.84 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 63,533.76 ليرة لبنانية، ما يُعادل (41.87 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,415.15 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.56 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,355.84 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (27.91 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 عند 2,634,829.71 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,736.23 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر عند 592,981.75 ليرة، بما يُعادل (390.72 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر في لبنان عند 84,711,679.07 ليرة، ما يُعادل 55,821.05 دولار.