تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 1 نوفمبر، انخفاض نسبي وذلك مع بداية تعاملات اليوم، بالتناسب مع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1639.34 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 80057.98 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.71 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 73386.48 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.32 دولار).

سجل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 70050.74 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.12 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 60043.49 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.53 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 عند مستوى 2489803.28 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1639.34 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

سجل سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر عند 560270 ليرة، بما يُعادل (367.99 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في لبنان عند 80036619 ليرة، ما يُعادل 52569 دولار.