تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الثلاثاء 29 نوفمبر استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية عقب تراجعه بشكل طفيف أمس في البورصة العالمية، وسجلت العقود الفورية اليوم عند 1,753.25 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 86,097.84 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.37 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,923.02 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.67 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 75,335.61 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.32 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 64,573.38 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.28 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 50,223.74 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.88 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 43,048.92 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.18 دولار).



سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في لبنان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 عند 2,677,944.10 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,753.25 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عند 602,684.87 ليرة، بما يُعادل (394.56 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر في لبنان عند 86,097,837.86 ليرة، ما يُعادل 56,368.25 دولار.