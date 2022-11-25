تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 25 نوفمبر 2022

نشط سعر الذهب اليوم في لبنان، الجمعة 25 نوفمبر بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الصباحية تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم قرابة 1,754.96 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85,283.68 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.42 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78,176.71 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.72 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74,623.22 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.37 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 63,962.76 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.32 دولار).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49,748.82 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.91 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42,641.84 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.21 دولار).



سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 عند 2,652,621.07 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,754.96 دولار).

سعر جنيه الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر عند 596,985.79 ليرة، بما يُعادل (394.96 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر في لبنان عند 85,283,684.15 ليرة، ما يُعادل 56,423.23 دولار.