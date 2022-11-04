تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الجمعة 4 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الجمعة 4 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1647.45 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 79901.68 ليرة لبنانية، بما يُعادل (52.97 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 73243.21 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.56 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 69913.79 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.35 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 59926.26 ليرة لبنانية، ما يُعادل (39.73 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في لبنان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الجمعة 4 نوفمبر 2022 عند مستوى 2484942.34 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1647.45 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان

سجل سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر عند 559356 ليرة، بما يُعادل (367.27 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم الجمعة في لبنان

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر في لبنان عند 79606085 ليرة، ما يُعادل 52466 دولار.