تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 10 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الخميس 10 نوفمبر انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1709.40 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 82859.26 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.96 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 75954.32 ليرة لبنانية، بما يُعادل (50.38 دولار).

جاء سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 72501.86 ليرة لبنانية، بما يُعادل (48.09 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 62144.45 ليرة لبنانية، ما يُعادل (41.22 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 48334.57 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (32.06 دولار).

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 41429.63 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (27.48 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 عند 2576923.08 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1709.40 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر عند 586204 ليرة، بما يُعادل (384.00 دولار).

سعر كيلو الذهب في لبنان اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر في لبنان عند 83741446 ليرة، ما يُعادل 54855 دولار.