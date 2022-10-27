تعرف على سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 27 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 27 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً وذلك مع بداية تعاملات اليوم، بالتناسب مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1664.64 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في لبنان

من خلال هذا المقال نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 81465.73 ليرة لبنانية، بما يُعادل (53.53 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 74676.92 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.06 دولار).

وصل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 71282.51 ليرة لبنانية، بما يُعادل (46.83 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 61099.30 ليرة لبنانية، ما يُعادل (40.14 دولار).

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في لبنان

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان الخميس 27 أكتوبر 2022 عند مستوى 2533584.14 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1664.64 دولار).

سعر الليرة الذهب في لبنان

جاء سعر الليرة اللبنانية الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر عند 571303 ليرة، بما يُعادل (375.24 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر في لبنان عند 81612774 ليرة، ما يُعادل 53605 دولار.