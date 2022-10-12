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تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:49
سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء بالتناسب مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1665.42 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم  بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

  • وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 201.31 ريال سعودي، ما يُعادل (53.55 دولار).
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 184.53 ريال سعودي، ما يُعادل (49.09 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 176.15 ريال سعودي، ما يُعادل (46.86 دولار).
  • وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 150.98 ريال سعودي، ما يُعادل (40.16 دولار).
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 117.43 ريال سعودي، ما يُعادل (31.24 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء عند : 6260.70 ريال سعودي، ما يُعادل (1665.42 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية عند 1411 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (375.29 دولار).

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